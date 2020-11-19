قوى الأمن: 18189 مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة الخميس

أعلنت قوى الأمن الداخلي في لبنان في بيان لها الخميس أن “مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة، اعتبارا من تاريخ 14-11-2020 ولغاية الساعة 19,00 من تاريخ اليوم 19-11-2020 منعا لانتشار فيروس كورونا، 18189 محضرا”.

وذكّر البيان “المواطنين أن بإمكانهم الإبلاغ عن أي مخالفة عبر إرسال رسالة خاصة إلى شعبة العلاقات العامة على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن صورا توثق المخالفة أو عبر خدمة بلغ على الموقع الرسمي للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي: www.isf.gov.lb أو الاتصال بغرفة العمليات على الرقم 112”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام