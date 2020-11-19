بوريل: أفعال تركيا في المتوسط ستبعدها عن الاتحاد الأوروبي

أكد منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، أن أفعال تركيا شرق المتوسط “تبعدها عن الانضمام للاتحاد الأوروبي”، وذلك على خلفية إعلان أنقرة استمرار التنقيب في تلك المنطقة. وقال بوريل، في مؤتمر صحفي، بعد انعقاد اجتماع على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء عن بعد، الخميس إن “عن شرق المتوسط.. نجدد دعمنا لقبرص واليونان.. وعلى تركيا أن تفهم أن أفعالها تبعدها عن الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف “نتمنى أن نرى تغيراً في أفعال تركيا”، مؤكدًا “المجلس سيحدد اتجاهه خلال الأشهر المقبلة والوقت يمضي”. هذا وأعلن المجلس الأوروبي، في السادس من الشهر الجاري، عن تمديده للعقوبات المقررة لمدة عام واحد وذلك جراء مواصلة أنقرة لأعمال الحفر غير الشرعية شرقي البحر المتوسط، وتضم القائمة حتى الآن موظفين في شركة البترول التركية “تي بي إي أو”.

المصدر: سبوتنيك