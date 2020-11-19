“فتح والجهاد” في صور: للحفاظ على استقرار المخيمات ولاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية

أكدت قيادة حركة “فتح” وحركة “الجهاد الاسلامي” في منطقة صور جنوب لبنان في بيات مشترك بعد اجتماعهما الخميس على “الحرص على أمن واستقرار المخيمات والتجمعات الفلسطينية في انتظار عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها”.

وشدد البيان على “ضرورة مواجهة المؤامرات والمشروع الأميركي الذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية والمحاولات الحثيثة لتمرير صفقة القرن المشؤومة”.

ولفت البيان الى “ضرورة مواصلة الجهود من أجل استعادة وحدتنا الوطنية لضمان تحقيق حلم شعبنا في التحرير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام