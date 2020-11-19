رعد تلقى برقية تعزية من الحص بوفاة والدته

تلقى رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب الحاج محمد رعد برقية تعزية بوفاة والدته من الرئيس الدكتور سليم الحص جاء فيها:

“ببالغ الحزن تبلغنا هذا اليوم نبأ وفاة والدتكم المرحومة بإذن الله انعام محمد عبدو رعد.

نتقدم منكم شخصيا ومن العائلة الكريمة ومن عائلة الفقيدة ومحبيها باحر العزاء، سائلين الله العزيز القدير ان يتغمد والدتكم المجاهدة المرحومة باذنه تعالى بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وان يرزقها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها، تسليما بقضاء الله وقدره لا نقول الا ما يرضيه احتسابا وايمانا انا لله وانا اليه راجعون”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام