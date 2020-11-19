الخارجية الإيرانية: الضغوط الأمريكية القصوى آلت إلى الفشل الأقصى

أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة أن”إجراءات الحظر الأمريكية الجديدة تأتي من منطلق يأسهم وإحباطهم”، مشددا على أن”الضغوط الأمريكية القصوى آلت إلى الفشل الأقصى”.

وقال زادة في تصريح تلفزيوني”يمكن تفهم اليأس والاحباط الذي يشعر به وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لأن سياسته المتمثلة بممارسة الضغط الأقصى على إيران قد آلت إلى الفشل الأقصى”.

وأضاف أنه”ليس بإمكان الأمريكيين أن يفعلوا شيئا آخر سوى الاستمرار في حربهم النفسية ضد الشعب الإيراني”.

وتابع، أمريكا تسعى بإجراءات حظرها الجديدة للإيحاء بأن سياسة الضغوط القصوى مازالت حية إلا أن الجميع يعلم مدى فشلهم إذ أنهم لم يحققوا أيا من أهداف ضغوطهم القصوى.

وحول إجراءات الحظر الجديدة قال المتحدث إن”إجراءاتهم هذه تأتي من منطلق يأسهم وإحباطهم، إنهم معتادون على الحظر”.

وأضاف أنهم”وفي ضوء إسلوب إيران المؤثر في الرد على إجراءات الحظر الأمريكية غير المسبوقة قد أصيبوا الآن بوسواس الذهول الذهني تجاه إيران، إلا أنهم لم يتمكنوا من تحقيق أي من أهدافهم إزاء إيران”.

المصدر: مواقع