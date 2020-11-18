ايران.. وزارة الأمن تنشر وثائق تكشف صلة جماعة “حركة النضال” بجهاز المخابرات السعودي

نشرت وزارة الأمن الايرانية بعض الوثائق والمراسلات التي تم الحصول عليها تشير الى صلة مباشرة لحركة النضال بجهاز المخابرات السعودي. وتم تحديد هوية “فرج الله شعب” زعيم جماعة “حركة النضال” الانفصالية 12 تشرين الثاني/نوفمبر وتم القبض عليه. وبحسب بيان صادر عن وزارة الامن، فإن “زعيم جماعة حركة النضال الانفصالية خطط لعدة عمليات كبرى في طهران وخوزستان في السنوات الأخيرة وكان يخطط لإجراء عملية إرهابية جديدة “.

وذكرت وزارة الأمن أن “جماعة حركة النضال تتلقى الدعم المباشر من المخابرات السعودية والكيان الصهيوني”، لافتة إلى أنه “على الرغم من إصدار أحكام دولية لقادة هذه المجموعة، إلا أنهم أداروا عمليات إرهابية في إيران”. واضاف البيان انه “تم القاء القبض على المسؤول الرئيسي للهجوم الإرهابي الدموي الذي وقع في21 سبتمبر/ أيلول 2019 في اهواز، وأنه قدم تفاصيل حول عمليات إرهابية ودموية أخرى لهذه الجماعة”.

المصدر: ارنا