السعر والجرعة والصلاحية… 5 لقاحات تشكل أمل البشرية في هزيمة كورونا

يسعى صانعو الأدوية ومراكز الأبحاث الغربية جاهدين لتقديم لقاح آمن وفعال للمساعدة في إنهاء جائحة فيروس كورونا التي أودت بحياة أكثر من 1.3 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وقد بدأت جهودهم تؤتي ثمارها بالفعل.

بعد إعلان نجاح لقاح “سبوتنيك V” الروسي في أغسطس/ آب الماضي، توصل لاعبون غربيون إلى لقاحين فعالين للغاية في التجارب المتقدمة خلال الأيام الماضية، مما يعزز التفاؤل في وقت تتعرض فيه الأنظمة الصحية في أوروبا والولايات المتحدة مرة أخرى إلى ضغوط خطرة.

ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات ضخمة قبل أن يتم طرح اللقاحات، حيث أثارت المعركة العالمية لتأمين الإمدادات المحتملة قلقا بشأن الوصول العادل للقاح، بينما تظل الأسئلة قائمة حول اللوجستيات والتوزيع، وربما الأهم من ذلك، التكلفة.

على سبيل المثال، أعربت منظمة أطباء بلا حدود عن قلقها بشأن امتلاك شركات الأدوية سلطة تقرير من يحصل على اللقاح ومتى وبأي سعر. وفيما يلي نظرة على أهم اللقاحات الغربية المرشحة، بحسب تقرير لشبكة “سي إن بي سي”.

مودرنا

قالت شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية “مودرنا”، الاثنين، إن

البيانات الأولية للتجارب السريرية أظهرت أن لقاحها فعال بنسبة 94% في الوقاية من “كوفيد- 19”. يتكون اللقاح من حقنتين بفاصل أربعة أسابيع.

جاء الإعلان بعد أسبوع واحد من اكتشاف شركتي “فايزر” الأمريكية “بيو إن تيك” الألمانية، مستوى مماثل من الفعالية في لقاحهما. كلا اللقاحين يستخدم تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال .إنها طريقة جديدة للقاحات تستخدم المواد الجينية لإثارة استجابة مناعية.

يظل لقاح “مودرنا” مستقرا عند 36 إلى 46 درجة فهرنهايت، وهي درجة حرارة المنزل العادي أو الثلاجة الطبية، لمدة تصل إلى 30 يوما. يمكن تخزينه لمدة تصل إلى ستة أشهر عند سالب 4 درجات فهرنهايت.

في أغسطس/ آب، قالت الشركة إنها ستسعر جرعة اللقاح بما بين 32 و37 دولارا لكل لبعض العملاء. في ذلك الوقت، قالت إنها كانت بصدد مناقشة اتفاقيات لكميات أكبر سيكون لها سعر أقل.

ومع ذلك، فإن الأرقام أعلى بكثير من تكلفة اللقاحات الأخرى. ستدعم منشأة “كوفاكس” التابعة للأمم المتحدة توزيع لقاحات فيروس كورونا في البلدان منخفضة الدخل، ولكن بالسعر المذكور سابقا، قد يكون ذلك مكلفًا للغاية بالنسبة للبعض.

قالت “مودرنا”

إنها تتوقع أن يكون لديها ما يقرب من 20 مليون جرعة من اللقاح جاهزة للشحن إلى الولايات المتحدة بحلول نهاية العام، ولا تزال في طريقها لتصنيع ما بين 500 مليون إلى مليار جرعة على مستوى العالم في عام 2021.

وقد التزمت بتزويد الولايات المتحدة بـ100 مليون جرعة من لقاحها. طلبت كندا 56 مليون جرعة، واشترت المملكة المتحدة 50 مليونا، واشترت سويسرا 4.5 مليون، وفقا للبيانات التي جمعها باحثون في مركز الابتكار الصحي العالمي التابع لجامعة ديوك.

فايزر- بيو إن تيك

قالت الشركتان، الأسبوع الماضي، إن تحليلا مبكرا للقاحهما المرشح أظهر أنه فعال بنسبة تزيد على 90% في الوقاية من عدوى فيروس كورونا. يتكون من حقنتين بفاصل 21 يوما.

على عكس لقاح “مودرنا”، يتطلب هذا اللقاح المرشح درجة حرارة تخزين تقل عن سالب 94 فهرنهايت وتتطلب معدات تخزين خاصة ووسائل نقل. هذا قد يجعل من الصعب للغاية على بعض البلدان توزيعه. يمكن حفظ اللقاح في ثلاجة عادية لمدة خمسة أيام.

وبحسب ما ورد تخطط الشركتان لتحميل صناديق بحجم حقائب السفر من مواقع التوزيع في كالامازو وميشيغان وبورس، بلجيكا، على ما يصل إلى عشرين شاحنة يوميا، مما يسمح بالعبور اليومي لما يقرب من 7.6 مليون جرعة إلى المطارات القريبة.

أطلقت “فايزر” برنامج تسليم تجريبي للقاح التجريبي الخاص بها في رود آيلاند وتكساس ونيو مكسيكو وتينيسي. وقالت إن الخطة كانت محاولة لمعالجة تحديات التوزيع فيما يتعلق بمتطلبات التخزين شديد البرودة.

وضعت الشركتان سعرا 20 دولارا لكل جرعة من لقاحهما، وهو أقل بكثير من “مودرنا”. أبرمت العديد من البلدان اتفاقيات للحصول على اللقاح.

طلب الاتحاد الأوروبي أكبر عدد من الطلبيات، حيث تم تأكيد 300 مليون جرعة اعتبارا من 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، ووافقت اليابان على شراء 120 مليون جرعة، واشترت الولايات المتحدة 100 مليون جرعة. اشترت المملكة المتحدة وكندا وأستراليا وتشيلي ما لا يقل عن 10 ملايين جرعة.

أسترازينيكا- أكسفورد

تعمل شركة الأدوية البريطانية العملاقة “أسترازينيكا” على تطوير لقاح محتمل بالتعاون مع جامعة أكسفورد. من المفترض إتاحة البيانات حول التجارب المتقدمة قبل نهاية العام.

وقالت الشركة أواخر الشهر الماضي،

إن المرشح للقاح قد أنتج استجابة مناعية مماثلة لدى البالغين الأكبر سنا والشباب، كما وُجد أن الاستجابات السلبية للقاح بين كبار السن كانت أقل.

في وقت سابق من هذا الشهر، قال الثنائي البريطاني إنهما سيبقيان لقاحهما مجمدا في حاويات كبيرة. من المتوقع أن تضيف مكونا نهائيا إلى قواريرها لتمكينها من الاحتفاظ بها في درجة حرارة الثلاجة العادية عندما يقترب اللقاح من الموافقة التنظيمية، وفقًا لرويترز.

حصل القاح المرشح على عدد من الصفقات الكبيرة مع العديد من البلدان. اتفقت كل من الولايات المتحدة والهند على شراء 500 مليون جرعة، وتوصل الاتحاد الأوروبي إلى صفقة لشراء 400 مليون، وطلبت “كوفاكس” 300 مليون.

المملكة المتحدة واليابان وإندونيسيا والبرازيل وأمريكا اللاتينية باستثناء البرازيل اتفقت على طلبيات بما لا يقل عن 100 مليون جرعة. يتطلب اللقاح أخذ جرعتين، يبلغ سعر الواحدة ما يقرب من 3 إلى 4 دولارات، وفقا لصحيفة “فايننشال تايمز”.

سلطت منظمة أطباء بلا حدود الضوء على أن الشركة التزمت بعدم الاستفادة من اللقاح الذي تطوره مع أكسفورد “أثناء الوباء”، لكنها قالت إن الشركة منحت نفسها القدرة على فرض أسعار أعلى في يوليو/ تموز من العام المقبل.

جونسون آند جونسون

يتكون هذا اللقاح من جرعة واحدة باستخدام تقنية تعتمد على تطوير وإنتاج ناقلات الفيروسات الغدية، أو ناقلات الجينات. تم استخدام تقنيات مماثلة لتطوير وتصنيع لقاح إيبولا الخاص بالشركة.

تم إطلاق تجربة إكلينيكية أحادية الحقن من 60 ألف شخص في سبتمبر/ أيلول، على الرغم من أنها وقعت منذ ذلك الحين اتفاقية مع الحكومة البريطانية لإجراء تجربة سريرية منفصلة من جرعتين.

وقالت الشركة إنه

إذا كانت نتائج تجربة الحقنة الواحدة إيجابية، فيمكنها تبسيط توزيع ملايين الجرعات، ومن المحتمل أن تكتسب ميزة على بعض منافسيها الرئيسيين الذين يتطلبون جرعتين.

يتطلب لقاح “جونسون” التبريد الأساسي للتخزين ويعتقد أنه يكلف حوالي 10 دولارات للجرعة. طلب الاتحاد الأوروبي 200 مليون جرعة من اللقاح، واشترت الولايات المتحدة 100 مليون جرعة، ووافقت كندا على شراء 38 مليونا، وطلبت المملكة المتحدة 30 مليونا.

سبوتنيك V

هو أول لقاح مسجل رسميا في العالم ضد فيروس كورونا، ويعتمد على منصة ناقلات الفيروسات الغدية البشرية المدروسة جيدا، ويعد اللقاح حاليا أحد اللقاحات العشرة التي يتم تطويرها في العالم ضمن قائمة منظمة الصحة العالمية، وقد بدأت روسيا عمليات الإنتاج الضخم الخاصة به.

يتم تناول اللقاح على جرعتين، ويجب حفظه في درجة حرارة أقل من 18 تحت الصفر. وقد أرسلت وزارة الصحة الروسية طلبا إلى منظمة الصحة العالمية للتسجيل السريع والتأهيل المسبق لـ”سبوتنيك-V”. أكثر من 50 دولة أبدت اهتمامًا باللقاح.

وتُجرى حاليا التجارب السريرية للقاح الذي سجل نسبة فعالية 92%، في روسيا على 40000 متطوع. كما تجري تجارب سريرية أخرى في جمهورية بيلاروسيا والإمارات العربية المتحدة والهند والبرازيل.

يعتقد أنه سيكون متاحا في يناير/ كانون الثاني القادم، ويتوقع أن لا يتجاوز سعر تصديره خارج روسيا 10 دولارات للجرعتين، مع توقعات بخفض السعر مع توسع عمليات الإنتاج.

المصدر: سبوتنيك