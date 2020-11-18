رام الله تعاود التنسيق الأمني مع الإحتلال وحماس تعتبر القرار طعنة للجهود الوطنية

أعلن وزير الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ مساء الثلاثاء أن التنسيق الامني بين السلطة الفلسطينية والعدو الإسرائيلي سيعود الى ما كان عليه قبل 19 أيار/مايو 2020، حين أعلنت السلطة وقف هذا التنسيق رسميا.

ونقلت حركة فتح تصريح الشيخ الذي نشره عبر حسابه على تويتر، مؤكدة أن “عودة العلاقات جاءت بعد إعلان العدو استعدادها الالتزام بالاتفاقيات الموقعة سابقا بين الطرفين، وتلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسائل رسمية ومكتوبة تؤكد هذا الالتزام”.

وقال الشيخ في تصريحه “على ضوء الاتصالات الدولية التي قام بها الرئيس محمود عباس بشأن التزام تل أبيب بالاتفاقيات الموقعة معها واستنادا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام الحكومة الإسرائيلية بذلك، فإنه سوف يتم إعادة مسار العلاقة مع الكيان كما كان عليه الحال قبل 19 أيار/مايو 2020”. وأضاف “لأول مرة في التاريخ ترسل الحكومة الإسرائيلية رسالة مكتوبة تتعهد بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة (…) مع منظمة التحرير”.

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت قطع علاقتها مع الكيان الإسرائيلي كنوع من الاحتجاج على الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط والتي كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب

النقاب عنها في كانون الثاني/يناير. وأعطت حكومة الإحتلال الضوء الأخضر لضم غور الأردن، المنطقة الاستراتيجية التي تشكل 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية. واعتبر عباس أن الخطوة “تقوض فرص التوصل الى سلام”.

وتدهورت العلاقات بعد إعلان السلطة الفلسطينية في أيار/مايو أيضا رفضها تسلم أموال الضرائب التي تجبيها الحكومة الإسرائيلية لصالح السلطة الفلسطينية. وأدى ذلك الى عجز كبير في ميزانية السلطة الفلسطينية، التي أصبحت تكافح لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ولم تعد قادرة على سداد أجور الموظفين العمومين لديها مكتفية بدفع أنصاف الرواتب.

وسيشمل استئناف التنسيق بحسب ما صرح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية خلال لقاء افتراضي مع صحافيين في واشنطن “القضايا المالية والصحية والسياسية”. وقال اشتية “تلقت السلطة الفلسطينية رسالة كنا ننتظرها تقول إن الحكومة الإسرائيلية مستعدة للالتزام بالاتفاقيات الموقعة معنا”. واعتبر ان الخطوة “مهمة للغاية بالنسبة لنا وفي الاتجاه الصحيح”.

وبحسب اشتية جمدت السلطة الفلسطينية العلاقات مع الكيان “لأننا ببساطة أردنا أن تقول تل أبيب إنها ملتزمة بهذه الاتفاقيات”. وعرضت إسرائيل مؤخرا إجراء محادثات مع الفلسطينيين على أساس خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط التي رفضها الفلسطينيون بالمطلق.

الفلسطينيون يرحبون ببايدن

تأتي هذه التطورات عشية وصول وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى تل أبيب والذي توترت العلاقات بين إدارته والفلسطينيين. وشهدت العلاقات الفلسطينية-الأميركية تدهورا عقب اعتراف الرئيس الأميركي أواخر العام 2017 بالقدس عاصمة موحدة للاحتلال ونقل سفارة بلاده لاحقا إلى القدس. ورحب الفلسطينيون الذين شيعوا الأسبوع الماضي كبير مفاوضيهم صائب عريقات بفوز الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه “يتطلع إلى العمل” مع فريق بايدن “لتحسين” العلاقات الأميركية الفلسطينية وضمان “العدالة والكرامة” للفلسطينيين. وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه تحدث مع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن وأنهما اتفقا على الاجتماع “قريبا”. وكان نتانياهو قد أعلن عقب توقيعه اتفاق تطبيع العلاقات مع الإمارات عن تعليق مشروع ضم منطقة غور الأردن الاستراتيجية. واعتبر الفلسطينيون إقدام كل من الإمارات والبحرين والسودان على تطبيع العلاقات مع إسرائيل “خيانة وطعنة في الظهر”، وخصوصا أنه يتعارض مع الإجماع العربي الذي جعل حل النزاع في الأراضي المحتلة شرطا أساسيا لإحلال السلام.

واقترحوا بحسب اشتية العودة إلى المحادثات في إطار اللجنة الرباعية (الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة) أو استئناف المحادثات التي جمدت منذ العام 2014، أو استئناف إسرائيل الالتزام بالاتفاقيات الموقعة. وقال اشتية “قررت تل أبيب الالتزام بالخيار الثالث”.

حماس والجهاد تدينان

من جهتها دانت حركة حماس معاودة التنسيق الأمني، وطالبت السلطة “بالتراجع الفوري عن القرار وترك المراهنة على بايدن وغيره”. وقالت الحركة في بيان “ندين ونستنكر بشدة قرار السلطة الفلسطينية العودة إلى العلاقة مع الاحتلال الصهيوني المجرم، ضاربة كل القيم والمبادئ الوطنية ومخرجات الاجتماع التاريخي للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بعرض الحائط”.

واعتبرت الحركة قرار السلطة الفلسطينية “طعنة للجهود الوطنية نحو بناء شراكة وطنية واستراتيجية نضالية لمواجهة الاحتلال والضم والتطبيع وصفقة القرن (خطة السلام الأميركية)”. ورأت أن عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل “تعطي مبررا لمعسكر التطبيع العربي الذي ما فتئت تدينه وترفضه”.

وكانت حركتا فتح وحماس قد أعلنتا في الثاني من تموز/يوليو توحدهما ضد مخطط الضم الإسرائيلي. واجتمع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل رجوب الموجود في رام الله، مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري الموجود في بيروت عبر تقنية “الفيديو كونفرنس”، في أول لقاء بين الطرفين منذ كانون الثاني/يناير 2018.

وأدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مساء اليوم الثلاثاء بأشد العبارات الإعلان عن عودة العلاقات المحرمة والمجرمة بين السلطة في رام الله وبين الاحتلال الاسرائيلي. وأكدت الحركة في بيان لها، أن قرار عودة مسار العلاقة مع الاحتلال الاسرائيلي يمثل انقلاباً على كل مساعي الشراكة الوطنية وتحالفاً مع الاحتلال بدلاً من التحالف الوطني، وهو خروج على مقررات الإجماع الوطني ومخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل وتعطيل لجهود تحقيق المصالحة الداخلية.

ودعت الحركة كل الوطنيين الأحرار لإعلان رفضهم لهذه الردة الجديدة، وتجريم كل أشكال العلاقة مع الاحتلال وتجريم من يشارك فيها.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية