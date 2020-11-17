الاقفال العام في يومه الرابع وارتفاع أرقام محاضر الضبط – موقع قناة المنار – لبنان
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November 17 2020 - 16:38

الاقفال العام في يومه الرابع وارتفاع أرقام محاضر الضبط

منذ 1 ساعة 17 November، 2020
اخبار
لبنان

تستمر الاجهزة الامنية في فرض اجراءاتها في مختلف المناطق اللبنانية تطبيقاً لقرار الاقفال العام من خلال إقامة حواجز ثابتة في اكثر من منطقة لا سيما في العاصمة بيروت وضواحيها وذلك بغية الحد من تفشي فيروس كورونا. وسُجل اليوم خروقات ومخالفات واسعة لتدابير الاغلاق.

واكد محافظ بيروت القاضي مروان عبود في مقابلة مع المنار ان الهدف من اقفال البلد هو تخفيض اعداد المصابين الى ادنى حد ممكن ورفع جهوزية المستشفيات لمواجهة فيروس كورونا. ودعا عبود المواطنين الى مزيد من الالتزام والتعاون مع الاجهزة الامنية لتجاوز هذه المرحلة الصحية الصعبة التي نمر بها.

رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الامن الداخلي العقيد جوزيف مسلم أكد في مقابلة مع المنار ارتفاع أرقام محاضر الضبط المسطرة بحق المواطنين المخالفين لقرار الاقفال. ودعا مسلم المواطنين الى مزيد من الالتزام محذر من التهاون بالاجراءات في الايام القادمة.

وزير الداخليةِ في حكومةِ تصريفِ الاعمال محمد فهمي اعتبرَ عقبَ لقائه البطريركَ المارونيَ مار بشاره بطرس الراعي انَ نسبةَ الالتزامِ وصلت  بقرارِ الاقفالِ العامّ  الى 85%، متحدثاً عن
امكانيةِ اعادةِ النظرِ في هذا القرار، واتخاذِ قرارٍ باعادةِ فتحِ بعضِ المصالح.
وطالبَ رئيسُ جمعيةِ تجارِ بيروتَ نقولا شماس باعادةِ النظرِ فوراً بقرارِ الاقفالِ مشدداً على معاملةِ القطاعِ التجاري كباقي القطاعات.

المصدر: قناة المنار

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