الاقفال العام في يومه الرابع وارتفاع أرقام محاضر الضبط

تستمر الاجهزة الامنية في فرض اجراءاتها في مختلف المناطق اللبنانية تطبيقاً لقرار الاقفال العام من خلال إقامة حواجز ثابتة في اكثر من منطقة لا سيما في العاصمة بيروت وضواحيها وذلك بغية الحد من تفشي فيروس كورونا. وسُجل اليوم خروقات ومخالفات واسعة لتدابير الاغلاق.

واكد محافظ بيروت القاضي مروان عبود في مقابلة مع المنار ان الهدف من اقفال البلد هو تخفيض اعداد المصابين الى ادنى حد ممكن ورفع جهوزية المستشفيات لمواجهة فيروس كورونا. ودعا عبود المواطنين الى مزيد من الالتزام والتعاون مع الاجهزة الامنية لتجاوز هذه المرحلة الصحية الصعبة التي نمر بها.

رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الامن الداخلي العقيد جوزيف مسلم أكد في مقابلة مع المنار ارتفاع أرقام محاضر الضبط المسطرة بحق المواطنين المخالفين لقرار الاقفال. ودعا مسلم المواطنين الى مزيد من الالتزام محذر من التهاون بالاجراءات في الايام القادمة.

وزير الداخليةِ في حكومةِ تصريفِ الاعمال محمد فهمي اعتبرَ عقبَ لقائه البطريركَ المارونيَ مار بشاره بطرس الراعي انَ نسبةَ الالتزامِ وصلت بقرارِ الاقفالِ العامّ الى 85%، متحدثاً عن

امكانيةِ اعادةِ النظرِ في هذا القرار، واتخاذِ قرارٍ باعادةِ فتحِ بعضِ المصالح.

وطالبَ رئيسُ جمعيةِ تجارِ بيروتَ نقولا شماس باعادةِ النظرِ فوراً بقرارِ الاقفالِ مشدداً على معاملةِ القطاعِ التجاري كباقي القطاعات.

المصدر: قناة المنار