توغل جرافات عسكرية إسرائيلية قرب السياج الفاصل شرق خانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 17 2020 - 10:34
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نيويوك تايمز: ترامب استفسر من مستشاريه بشأن خيارات اتخاذ إجراءات ضد موقع نووي إيراني في الأسابيع المقبلة
نيويورك تايمز: ترامب قد يكون لا يزال يبحث عن سبل لضرب مصالح إيران وحلفائها
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وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
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ا.ف.ب عن مصدر "اسرائيلي": مقتل سبعة جنود من قوة المراقبة الدولية بينهم 5 اميركيين بتحطم مروحيتهم في سيناء
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
توغل جرافات عسكرية إسرائيلية قرب السياج الفاصل شرق خانيونس جنوب قطاع غزة
منذ 39 mins
17 November، 2020
الاحتلال الاسرائيلي
خان يونس
قطاع غزة
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