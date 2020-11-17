توغل جرافات عسكرية إسرائيلية قرب السياج الفاصل شرق خانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 17 2020 - 10:34

توغل جرافات عسكرية إسرائيلية قرب السياج الفاصل شرق خانيونس جنوب قطاع غزة

منذ 39 mins 17 November، 2020
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