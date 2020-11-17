خلية الأزمة في قضاء زغرتا: 13 حالة إيجابية

أعلنت خلية متابعة أزمة كورونا في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، تسجيل 13 حالة إيجابية جديدة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، موزعة على الشكل الاتي:

– زغرتا 4

– كفرحاتا 1

– مجدليا 1

– كفردلاقوس 1

– رشعين 2

– مرياطة 1

– سرعل 1

– الفوار 1

– عينطورين 1.

وشددت على “المصابين والمخالطين، وجوب التزام الحجر المنزلي منعا لتفشي الوباء تحت طائلة المسؤولية”.

وجددت تأكيدها “تطبيق الإجراءات الوقائية، بخاصة لناحية وضع الكمامة، التباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط ومنع اي شكل من اشكال التجمعات، حفاظا على السلامة العامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام