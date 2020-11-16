المكتب السياسي لأنصار الله يعزي في وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم

نعى المكتب السياسي لأنصار الله اليوم الاثنين، سوريا شعبا وقيادة في وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم.

وقال المكتب السياسي لأنصار الله في بيان” ببالغ الأسى تلقينا نبأ وفاة كبير الدبلوماسية السورية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم”.

وأضاف البيان أن رحيل المعلم يمثل خسارة لسوريا وللعالم العربي الذي كان يرى فيه نموذجا للسياسي المدافع عن قضايا أمته في كل المحافل الدولية.

وفيما يلي نص البيان:

ببالغ الأسى تلقينا نبأ وفاة كبير الدبلوماسية السورية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم.

لقد كان بحق واحدا من ألمع رجالات بلاد الشام حنكةً ودرايةً بشؤون منطقته والعالم، وقد مثل رحيله خسارة ليس لبلده سوريا وقد صمد مع دولته وشعبه والجيش العربي السوري في مواجهة جحافل الغزو التكفيري المدعوم أمريكيا وغربيا، بل مثل رحيله خسارةً للعالم العربي الذي كان يرى فيه نموذجا للسياسي الملتزم قضايا أمته والمدافع عنها في كل المحافل الإقليمية والدولية.

إننا وبهذه المناسبة الحزينة نتقدم ببالغ العزاء والمواساة لسوريا شعبا وجيشا وقيادة وإلى أسرة الراحل سائلين المولى عزوجل أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

المصدر: المسيرة