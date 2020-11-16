الرئاسة التركية تتقدم بمذكرة إلى البرلمان للموافقة على إرسال جنود إلى #أذربيجان – موقع قناة المنار – لبنان
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November 16 2020 - 13:00

الرئاسة التركية تتقدم بمذكرة إلى البرلمان للموافقة على إرسال جنود إلى #أذربيجان

منذ 2 ساعة 16 November، 2020
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