إطلاق صواريخ من غزة قرب تل أبيب والاحتلال يصف الحادث بالخطير

زعمت مصادر عبرية، فجر اليوم الأحد، أن”عدة صواريخ أطلقت من قطاع غزة، باتجاه مغتصبات عسقلان وأسدود وبالماخيم وريشون ليتسيون وغوش دان جنوب تل أبيب”.

وبحسب قناة 13 العبرية، فإن”صفارات الإنذار دوت في تلك المناطق، فيما تحدث عدد من المستوطنين عن سماع دوي انفجارات بعد رصد إطلاق صواريخ من غزة”.

وأكد مراسل قناة 13 العبرية أن”ستة صواريخ أطلقت من قطاع غزة سقط بعضها في عسقلان و اسدود جنوب تل أبيب”.

وقال يؤاف زيتون المراسل العسكري لـ يديعوت أحرنوت، إن”الانفجارات سمعت أيضاً في ريشون لتسيون جنوب تل أبيب”.

ووصف الكاتب في يديعوت احرنوت يوسي يهوشع الحادثة بـ”الخطيرة وغير عادية”، بينما علق تساحي دبوش مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي: “سنرد سريعًا .. مستعدون لتصعيد سيستمر عدة أيام”.

وشنت طائرات الاحتلال “الإسرائيلي” فجر اليوم الأحد ، سلسلة غارات على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد موقع فلسطين اليوم، أن الطائرات المروحية “الإسرائيلية” قصفت نقطة للضبط الميداني بصاروخين في حي النهضة شرق رفح.

كما قصفت الطائرات أرضاً زراعية شرق رفح.

كما إستهدفت مدفعية الاحتلال نقطة رصد تابعة للضبط الميداني شرقي حي الزيتون شرقي مدينة غزة، والثانية في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

وأصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال بياناً قال فيه أن”مقاتلات ومروحيات حربية ودبابات الجيش أغارت على بنية تحتية تحت أرضية ومواقع تابعة لمنظمة “حماس” في قطاع غزة”.

وادعى أن”القصف ردًا على إطلاق الصواريخ خلال الليل من القطاع، يُجري الجيش تقييماً مستمراً للوضع”.

المصدر: فلسطين اليوم