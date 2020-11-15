الحرس الثوري يدك بالمدفعية مواقع الارهابيين على الحدود شمال ايران

أعلنت العلاقات العامة لمقر حمزة سيد الشهداء (ع) للقوة البرية لحرس الثورة الإسلامية في بيان أن مقاتلي الحرس الثوري دكوا بالمدفعيًة مواقع الزمر المناوئة للثورة الاسلامية عبر الحدود.

وجاء في البيان إن “القوات البرية لحرس الثورة الاسلامية في ايران استهدفت صباح اليوم السبت مواقع الجماعات الإرهابية المناوئة للثورة على الجانب الآخر من الحدود الشمالية الغربية للبلاد ، وكبدت المناوئين للثورة خسائر فادحة .

وحذر البيان من انه وكما اعلن مرارا ، فإن الأمن القومي والحفاظ على سلامة وراحة الشعب الإيراني ، وخاصة أبناء المحافظات الحدودية ، هو الخط الأحمر للقوات المسلحة في البلاد ، وخاصة القوة البرية لحرس الثورة الاسلامية . وهي لن تجامل ولا تميّز بين اي من حدود في هذا الخصوص اطلاقا، وستنزل العقاب بالجماعات الارهابية على ممارساتها المشينة والاجرامية اينما كانوا.

المصدر: وكالة فارس