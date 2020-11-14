وقوع انفجارين في ولاية أمهرة الإثيوبية المجاورة لولاية تيغراي شمال البلاد

وقع انفجاران في مدينتين بولاية أمهرة الإثيوبية المجاورة لولاية تيغراي شمال البلاد، حيث تقاتل قوات الحكومة زعماء محليين. ووفقا وكالة رويترز، فقد ذكر مكتب الاتصالات بأمهرة في بيان في وقت متأخر الجمعة أن الانفجارين وقعا في بحر دار وجوندار. وأضاف مكتب الاتصالات بأمهرة ، أن التحقيقات بدأت لتحديد ما إذا كان الانفجاران مرتبطان بالقتال في تيغري، دون إبداء مزيد من التفاصيل عن أي ضحايا.

وقُتل مئات في اشتباكات منذ أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد القوات الاتحادية لمهاجمة قوات محلية في تيغراي في الرابع من تشرين الثاني / نوفمبر، بعدما اتهمها بمهاجمة قاعدة عسكرية بالمنطقة. وأعربت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وغيرهما عن القلق من احتمال امتداد القتال إلى مناطق أخرى في إثيوبيا وزعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

المصدر: سبوتنيك