وقوع انفجارين في ولاية أمهرة الإثيوبية المجاورة لولاية تيغراي شمال البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 14 2020 - 10:28

وقوع انفجارين في ولاية أمهرة الإثيوبية المجاورة لولاية تيغراي شمال البلاد

منذ 1 ساعة 14 November، 2020
اثيوبيا
أخبار دولية - اثيوبيا

وقع انفجاران في مدينتين بولاية أمهرة الإثيوبية المجاورة لولاية تيغراي شمال البلاد، حيث تقاتل قوات الحكومة زعماء محليين. ووفقا وكالة رويترز، فقد ذكر مكتب الاتصالات بأمهرة في بيان في وقت متأخر الجمعة أن الانفجارين وقعا في بحر دار وجوندار. وأضاف مكتب الاتصالات بأمهرة ، أن التحقيقات بدأت لتحديد ما إذا كان الانفجاران مرتبطان بالقتال في تيغري، دون إبداء مزيد من التفاصيل عن أي ضحايا.

وقُتل مئات في اشتباكات منذ أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد القوات الاتحادية لمهاجمة قوات محلية في تيغراي في الرابع من تشرين الثاني / نوفمبر، بعدما اتهمها بمهاجمة قاعدة عسكرية بالمنطقة. وأعربت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وغيرهما عن القلق من احتمال امتداد القتال إلى مناطق أخرى في إثيوبيا وزعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

المصدر: سبوتنيك

التعليقات