الأمم المتحدة تحذر من “إبادة جماعية” في إقليم تيغراي الإثيوبي

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها “إزاء قتل المدنيين في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا”، وحذرت من “تحول التوترات الأثنية والاشتباكات هناك إلى أعمال إبادة جماعية”.

وحذرت المستشارة الأممية الخاصة لشؤون منع الإبادة الجماعية براميلا باتن والمستشارة الخاصة المعنية ببرنامج “المسؤولية عن الحماية” كارين سميث من أن “الهجمات بدوافع أثنية تشكل توجها خطيرا، يزيد من مخاطر وقوع أعمال الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية”.

وأشارت المستشارة إلى أن “الأمم المتحدة تلقت معلومات عن حالات إثارة الكراهية على أساس أثني وديني والتحريض على العنف وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما فيها الاعتقالات العشوائية وجرائم القتل والتهجير وتدمير الممتلكات الخاصة في مختلف المناطق”.

المصدر: روسيا اليوم