خلية الأزمة في قضاء زغرتا: 34 حالة إيجابية

أعلنت خلية متابعة أزمة كورونا في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، تسجيل 34 حالة ايجابية جديدة، خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، موزعة كالآتي:

– زغرتا 15

– مجدليا 4

– مرياطه 2

– ارده 5

– علما 4

– عرجس 2

– الفوار 2.

وشددت على “المصابين والمخالطين، وجوب التزام الحجر المنزلي، منعا لتفشي الوباء تحت طائلة المسؤولية”.

وجددت تأكيدها “ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية، بخاصة لناحية وضع الكمامة، التباعد الاجتماعي، عدم الاختلاط ومنع اي شكل من اشكال التجمعات حفاظا على السلامة العامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام