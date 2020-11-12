7 ملايين يورو إضافية من الاتحاد الأوروبي إلى مفوضية اللاجئين لتصليح منازل متضررين من انفجار بيروت

أعلنت المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان، أن “الاتحاد الأوروبي قد خصص 7 ملايين يورو كتمويل إضافي للمفوضية من أجل توفير الدعم السكني لآلاف الأشخاص المتضررين جراء تفجيرات 4 آب في بيروت. وستساعد هذه المساهمة الإنسانية المقدمة من الاتحاد الأوروبي أكثر من 10,500 شخص من المجتمعات الأكثر تضررا على إعادة تأهيل منازلهم من خلال عمليات تصليح طفيفة وأعمال ترميم بسيطة”.

وجاء في البيان: “لقد أدى انفجار المرفأ المروع إلى تدمير أجزاء كبيرة من مدينة بيروت، كما أسفر عن مقتل 190 شخصا وإصابة أكثر من 6,500 شخص وتضرر منازل مئات الآلاف وتشريد بعضهم. وقد أدت آثار هذا الانفجار إلى تفاقم الوضع الحالي الحرج في بلد يواجه مجموعة من الأزمات التي دفعت بالعديد من سكانه إلى الفقر المدقع.

ويواصل الاتحاد الأوروبي تقديم المساعدة إلى المتضررين جراء انفجار بيروت للتمكن من العيش بأمان وكرامة. سيضمن التمويل المقدم إلى المفوضية قدرة السكان على البدء بإعادة بناء حياتهم. وأكد المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش أن “الاتحاد الأوروبي لن يتخلى عن الأشخاص الذي يحتاجون إلى المساعدة”.

وتابع: “وبفضل هذا الدعم السخي المقدم من قبل الاتحاد الأوروبي، ستتنوع تدخلات المفوضية المتعلقة بتصليح المساكن من عمليات تصليح طفيفة، مثل أعمال الترميم أو استبدال النوافذ والأبواب المتضررة، إلى أعمال إعادة تأهيل أكثر جوهرية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالكهرباء والمياه والصرف الصحي والتبليط والتلييس وأشغال البناء الصغرى وغيرها من الأعمال. تهدف هذه الأنشطة إلى استعادة السكان لشعورهم بالخصوصية والأمان والكرامة داخل منازلهم.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام