الشيخ القطان: لولا شهداء المقاومة لما بقي لبنان

وجه رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان، في “يوم الشهيد” “كل التحايا الى أرواح شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان وأرواح كل الشهداء على إمتداد العالم”. واعتبر “رجال المقاومة هم وحدهم القادرون على أن يسطروا البطولات والإنتصارات المتتالية”.

وأضاف: “في هذه المناسبة، نقدر عاليا كلام الأمين العام لـ”حزب الله” سماحة السيد حسن نصرالله الذي كان حقيقة على مستوى رؤى وتطلعات كل الشعب اللبناني الذي يريد لبنان قويا ومواجها لكل التحديات ولا سيما تحديات العدو الإسرائلي، من جهة، والعدو التكفيري، من جهة آخرى”.

وأكد “أننا في أمس الحاجة الى بقاء المقاومة في لبنان لأننا لولا دماء الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن لبنان واللبنانيين على إختلاف إنتماءاتهم الطائفية والمذهبية والحزبية لما بقي لبنان. فبقاء لبنان كان بفضل الله ثم بمعادلة “الشعب والجيش والمقاومة”. هذه المقاومة التي سطرت ببطولات الشهداء والجرحى الذين قاتلوا التكفيرين والعدو الإسرائيلي، إستطعنا عبر هؤلاء أن نبقي لبنان قويا ومواجها لكل التحديات ولا سيما تحديات العدوين الإسرائيلي والتكفيري”.

وسأل كل اللبنانيين: “هل هناك بديل للمقاومة، حتى نسمع أصوات نشاز تطالب بتسليم سلاحها؟ هل نستطيع أن نكون في موقع القوة إن كان بترسيم الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي أو أي مواجهة مع الأعداء؟ وهل نستطيع أن نكون أقوياء الا عبر معادلة “الشعب والجيش والمقاومة”؟ أي ببقاء المقاومة قوة رادعة وقوة تستطيع أن تواجه كل عدو يريد أن يغتصب أرضنا أو أن يحقق أطماعه في لبنان”.

وختم الشيخ القطان “في يوم الشهيد، نوجه كل التحايا الى ذوي الشهداء وأهلهم وأبنائهم ومحبيهم ونوجه كل التحايا لجرحى المقاومة الإسلامة ولكل المقاومين والمجاهدين. ونجدد العهد مع معظم الشعب اللبناني أن نبقى جزءا من المقاومة ومع المجاهدين حتى تحرير آخر شبر من أرضنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام