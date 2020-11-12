الرئيس روحاني يرعى مراسم تدشين مشاريع تعليمية وطبية وطنية

برعاية الرئيس الايراني حسن روحاني تم الخميس تدشين 1550 مشروعاً وطنيا لوزارة التربية والتعليم في مختلف أنحاء البلاد، و 3 مشاريع خاصة بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في محافظات كرمان وقم ومشهد المقدسة. وتم في هذه المراسم تدشين 1422 مشروعا تعليميا و124 مشروعا تربويا و 4 مشاريع رفاهية- تعليمية من مشاريع وزارة التربية والتعليم قيد التنفيذ.

كما تم اليوم برعاية رئيس الجمهورية، افتتاح “مستشفى سينا” ​​بسعة 150 سريراً في مدينة زرند التابعة لمحافظة كرمان (جنوب شرقي البلاد)، و”مستشفى أمير المؤمنين عليه السلام” بسعة 231 سريرا بمدينة قم المقدسة (جنوبي العاصمة طهران)، و”مستشفى الشهيد هاشمي نجاد” في مشهد المقدسة (مركز محافظة خراسان الرضوية شمال شرقي البلاد) بسعة 400 سرير، وذلك من إجمالي مشاريع وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي قيد التنفيذ.

المصدر: فارس