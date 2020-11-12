الأمن الايراني يلقي القبض على رئيس زمرة “حركة النضال” الارهابية الانفصالية

أعلن الأمن الايراني القاء القبض على رئيس زمرة ما يُسمى بـ “حركة النضال” الارهابية الانفصالية فرج الله جعب. وافاد مركز العلاقات العامة والاعلام بوزارة الامن الايرانية في تقرير له الخميس أنه “تم في ظل اجراءات كوادر الأمن التخصصية رصد واعتقال رئيس الزمرة الانفصالية المسماة “حركة النضال”. وكشف العنصر الرئيس الضالع في الهجوم الارهابي الدموي الذي استهدف عرضاً عسكرياً في مدينة اهواز مركز محافظة خوزستان جنوب غرب ايران قبل أكثر من عامين الذي هو الآن في قبضة وزارة الامن، كشف عن تفاصيل عن عمليات ارهابية ودموية اخرى ارتكبتها هذه الزمرة.

وكانت الزمرة الارهابية تعتزم خلال الاعوام الاخيرة القيام بعدة عمليات كبيرة اخرى في خوزستان وطهران، كما كانت تخطط في الفترة الاخيرة لتنفيذ عمليات ارهابية جديدة، الا انها احبطت من قبل رجال الأمن. وتحظى هذه الزمرة بدعم اجهزة الاستخبارات التابعة للسعودية والكيان الصهيوني، وكانت تقوم بإدارة العمليات الارهابية في ايران رغم اصدار حكم دولي بحق قادتها.

المصدر: فارس