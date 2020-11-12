الرئيس روحاني يرعى تدشين مشاريع تعليمية وطبية

بدأ حفل تدشين ألف و550 مشروعا وطنيا لوزارات التربية والتعليم في مختلف أنحاء البلاد، وثلاثة مشاريع خاصة بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في محافظات كرمان وقم ومشهد المقدسة، بحضور رئيس الجمهورية الشيخ حسن روحاني.

ورعى الرئيس الايراني الحفل عبر إتصال بالفيديو، صباح اليوم الخميس، ذلك استمرارا لحملة “التدبير والأمل لتحقيق قفزة الإنجاز” الوطنية.

ويتم في هذا الحفل تشغيل ألف و422 مشروعا تعليميا و124 مشروعا تربويا و4 مشاريع رفاهية – تعليمية من إجمالي مشاريع وزارة التربية والتعليم قيد التنفيذ، بتوجيه من رئيس الجمهورية.

كما يتم اليوم، بأمر من رئيس الجمهورية، افتتاح “مستشفى سينا” ​​بسعة 150 سريرا في مدينة زرند التابعة لمحافظة كرمان (جنوب شرقي البلاد)، و”مستشفى أمير المؤمنين عليه السلام” بسعة 231 سريرا بمدينة قم المقدسة (جنوبي العاصمة طهران)، و”مستشفى الشهيد هاشمي نجاد” في مشهد المقدسة (مركز محافظة خراسان الرضوية – شمال شرقي البلاد) بسعة 400 سرير، من إجمالي مشاريع وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي قيد التنفيذ.

المصدر: وكالة ارنا