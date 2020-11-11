السيد نصرالله : المقاومة في لبنان تنقل للمرة الاولى “إسرائيل” من موقع الهجوم إلى موقع الدفاع – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 11 2020 - 21:56

السيد نصرالله : المقاومة في لبنان تنقل للمرة الاولى “إسرائيل” من موقع الهجوم إلى موقع الدفاع

منذ 31 mins 11 November، 2020
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة