“تجمع العلماء”: محور المقاومة يخرج من انتصار إلى آخر

رأى تجمع العلماء المسلمين ان “ذكرى يوم الشهيد تمر علينا ومحور المقاومة يخرج من انتصار إلى آخر ويحقق إنجازات لم تكن لتتحقق لولا دماء الشهداء وعذابات الجرحى والأسرى وتهديم البيوت وحرق الأشجار”.

ودعا التجمع الى “الاستمرار في المقاومة حتى تحقيق الهدف النهائي لأمتنا وهو استرجاع فلسطين وزوال الكيان الصهيوني من الوجود”.

وأكد التجمع أن “الضغوط التي تمارس على لبنان تفرض الإسراع في تأليف الحكومة”، واضاف “نعتقد أن أي محاولة من الغرب لحصار المقاومة من خلال تشكيل حكومة ضعيفة لا تتبنى الدفاع عن لبنان وصولا الى حقوقه السيادية في البر والبحر وتحصيل ثرواته النفطية والغازية هو خيانة عظمى سيحاسب التاريخ من أفتعلها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام