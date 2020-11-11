البرازيل: فرار سجناء عبر نفق حفروه تحت الأرض

أعلنت الشرطة العسكرية في ولاية بارانا جنوبي البرازيل، عن فرار 11 محكوما من سجن باتو برانكو عبر نفق حفروه تحت الأرض، مشيرة إلى اعتقال 5 منهم في وقت لاحق.

وأشارت وكالة “غلوبو” المحلية، إلى أن “11 نزيلا فروا من سجن ولاية باتو برانكو جنوب غربي بارانا، عن طريق حفر نفق يؤدي إلى خارج السجن، وتم القبض على قسم منهم عن طريق كاميرات المراقبة”.

وبحسب المتحدث باسم الشرطة العسكرية، فقد “تم اعتقال 5 هاربين”، فيما دعت السلطات الأمنية المواطنين إلى الإبلاغ عن أشخاص مشبوهين يرتدون ملابس قذرة.

وتعتقد الشرطة أن السجناء الهاربين كان لديهم شركاء ينتظرونهم في الخارج، كما تم التعرف على شريك داخل السجن، مؤكدة أن التحقيق لا يزال جاريا.

وحدث هروب مماثل من سجن باتو برانكو، نفذه 16 سجينا في أوائل أغسطس الماضي، وتمكنوا من الفرار عبر نفق عرضه 50 سم.

المصدر: وكالات