انهيار للتربة تسبب بإنقطاع طريق الشرحبيل وادي أشمون وفرق الطوارئ في بلدية بقسطا اعاد ت فتحه – موقع قناة المنار – لبنان
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November 10 2020 - 23:34

انهيار للتربة تسبب بإنقطاع طريق الشرحبيل وادي أشمون وفرق الطوارئ في بلدية بقسطا اعاد ت فتحه

منذ 10 mins 10 November، 2020
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لبنان

قطعت طريق الشرحبيل – وادي أشمون في بلدة بقسطا شرق مدينة صيدا بالاتربة والحجارة بعد انهيار تسبب به تساقط الامطار الغزيرة، مما ادى الى صعوبة مرور السيارات لبعض الوقت.

وعلى الفور إستنفرت فرق الطوارئ في بلدية بقسطا وعملت الآليات على فتح الطريق وعادت الامور الى طبيعتها، فيما عملت شرطة البلدية على تسهيل مرور السيارات.

من جهة اخرى، تمكنت الفرق المختصة بالتعاون مع شرطة البلدية من تصريف مياه الأمطار من الشوارع وفتح عدة طرقات فرعية اغلقت نتيجة تجمع المياه وبعض الانهيارات في التربة.

واكد رئيس بلدية بقسطا ابراهيم مزهر ان البلدية وضعت جميع آلياتها في حالة جهوزية تامة تحسباً لاي طارىء، وقد تمت إعادة فتح الطرقات بالسرعة المطلوبة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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