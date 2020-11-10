تحليق معاد فوق النبطية واقليم التفاح وجزين وحاصبيا وصيدا وصور على علو منخفض

حلق الطيران الحربي الاسرائيلي عند التاسعة صباحا فوق النبطية واقليم التفاح، على علو منخفض، منفذا غارات وهمية وملقيا بالونات حرارية.

كذلك يحلق الطيران الحربي المعادي فوق اجواء مدينة جزين وجبل الريحان على علو متوسط.

ويسجل تحليق مكثف للطيران الحربي الاسرائيلي، على ارتفاع منخفض جدا، فوق مناطق حاصبيا والعرقوب وصولا الى مرتفعات جبل الشيخ و الجولان المحتل.

من جهة ثانية، خرق طيران العدو الأجواء الجنوبية وحلق على متوسط فوق قرى الجنوب، لا سيما فوق صور وبنت حبيل، وقام بالتحليق على دفعات، مخلفا وراءه سحبا من الدخان الأبيض متوجها شمالا.

كذلك حلقت عند التاسعة من صباح اليوم، طائرات العدو الإسرائيلي الحربية بشكل مكثف فوق الجنوب ومدينة صيدا ومخيم عين الحلوة، حيث نفذت غارات وهميه على مدى ساعة في الاجواء، على علو منخفض .

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام