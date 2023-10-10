بالفيديو | طائرات العدو المُسيّرة تحلّق بشكل متواصل على طول الحدود مع لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2023 - 08:26

بالفيديو | طائرات العدو المُسيّرة تحلّق بشكل متواصل على طول الحدود مع لبنان

منذ 5 mins 10 October، 2023
طيارة استطلاع اسرائيلية
تقارير مصورة - لبنان

 

المصدر: موقع المنار

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