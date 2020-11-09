السفيرة الأميركية: باسيل لديه سوء فهم لسير العقوبات ونقص بفهم سياستنا

علقت السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا الاثنين على العقوبات بحق رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، واعتبرت ان “باسيل لديه سوء فهم لكيفية سير العقوبات ونقص في فهم السياسة الأميركية”.

واضافت شيا “لن ندحض كل نقطة غير دقيقة وردت في الخطاب الذي ألقاه السيد باسيل بالأمس”، وتابعت “لقد كان هناك الكثير منها حيث برز سوء فهم لكيفية سير العقوبات ونقص في فهم السياسة الأميركية وكيفية صنعها”.

واعتبرت شيا ان “العقوبات على فرد وليس على حزب، فالولايات المتحدة لا تقوم بمعاقبة أو تدمير التيار الوطني الحر”، وزعمت ان “الولايات المتحدة اتخذت هذا الإجراء تضامنا مع الشعب اللبناني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام