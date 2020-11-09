“تجمع العلماء” ندد بالعقوبات الاميركية على باسيل

ندد “تجمع العلماء المسلمين” بالعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل.

وقال التجمع الاثنين “هي الولايات المتحدة الأميركية زعيمة الإرهاب في العالم والشيطان الأكبر التي تظن نفسها قادرة على تسيير العالم وفق إرادتها وطبقا لسياساتها”.

وأضاف التجمع ان “فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على باسيل بحجج واهية ومن دون الإستناد إلى أي دليل إنما هو قرار سياسي خدمة للكيان الصهيوني بعدما رفض الأستاذ جبران باسيل تنفيذ قرارات أميركية أهمها فسخ التفاهم التاريخي بين حزب الله والتيار الوطني الحر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام