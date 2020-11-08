ظريف: ندعو الجميع إلى الحوار باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الخلافات والتوترات – موقع قناة المنار – لبنان
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November 8 2020 - 22:16

ظريف: ندعو الجميع إلى الحوار باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الخلافات والتوترات

منذ 36 mins 8 November، 2020
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