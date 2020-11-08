ظريف: نمد أيدينا إلى الجيران للتعاون في سبيل تحقيق المصالح المشتركة لشعوبنا وبلداننا – موقع قناة المنار – لبنان
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November 8 2020 - 22:16
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الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث عند الثامنة والنصف من مساء الأربعاء المقبل 11/11 في ذكرى يوم الشهيد
الرئيس ميشال عون يدعو مجلس الدفاع الأعلى إلى اجتماع استثنائي الثلاثاء المقبل للبحث بوضع كورونا واتخاذ الإجراءات اللازمة
النائب جبران باسيل رداً على العقوبات الأميركية: لست إرهابياً وفاسداً فمن أين لكم الحق أن تحاكموني وأنتم تدعمون الفاسدين؟
باسيل: مطالب الأميركيين كانت فك العلاقة فوراً مع حزب الله و3 نقاط أخرى أتحفظ عن ذكرها الآن من دون وجود أي كلمة عن الفساد
باسيل: لا يمكن أن نطعن أي لبناني لصالح أي أجنبي ولا أن نترك الناس من دون سبب وأكيد ليس حزب الله لأننا نتعاطى بصدق وأخلاق
باسيل: سأعمل لتكليف مكتب محاماة بهدف إبطال قرار العقوبات لفقدانه الأساس القانوني وطلب التعويض المعنوي والمادي
باسيل: العقوبات يجب أن تكون سبباً لتسريع تأليف الحكومة وكل ما طالبنا به هو اعتماد معايير موحدة للإسراع بتشكيلها
مصادر للمنار: منذ اللقاء السابع الذي جمع الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري لم يطرأ أي جديد على صعيد اللقاءات
مصادر المنار: أساس المشكلة اليوم هو ملف تسمية الوزارء ومن يسميهم والأمر لم يعد سرّاً
وزارة التربية: تتوقف الدروس حضوريا في المدارس الرسمية والخاصة يومي الاثنين والثلاثاء بانتظار قرار المجلس الاعلى للدفاع
وزارة التربية: تستكمل حضوريا الامتحانات الرسمية وامتحانات التعليم العالي والكولوكيوم مع اتخاذ الاجراءات الصحية المناسبة
الصحة اللبنانية: تسجيل 1139 اصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات خلال الـ24 ساعة الاخيرة
وزير الصحة حمد حسن: الاقفال العام شر لا بد من ولكن بشرط تامين ظروف نجاحه
أحمد الحريري: نواب ووزراء سابقون في القوات ينشطون على خط التهجم على الرئيس المكلف سعد الحريري في حملة تدار من معراب
الحريري: يستطيع سمير جعجع ان يحلم بالرئاسة وان يطلب المستحيل سبيلاً للوصول لكنه لن يحلم بتوقيعنا على جدول اعمال معراب
المكتب الاعلامي لحزب القوات: ليس كل من اتخذ موقفا سياسيا لا يتلاءم مع موقفك السياسي يعني بأنه هاجم الرئيس الحريري
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن في احتفال الفوز: العمل الذي ينتظرني ليس سهلاً وسأسعى إلى التوحيد وليس التقسيم
نائبة الرئيس الأميركي المنتخب كمالا هاريس تلقي كلمة في احتفال الفوز: ديمقراطيتنا كانت على المحك في هذه الانتخابات
الرئيس الإيراني: الوقت حان للإدارة الأميركية المقبلة لتعويض أخطاء الماضي والعودة إلى طريق الالتزام بالاتفاقات الدولية
وزير الخارجية الإيراني عبر تويتر: العالم يراقب ما إذا كان القادة الجدد سيتخلون عن تنمر ترامب ويرضون بالتعددية أم لا
وكالة سانا: مقتل 4 جنود أمريكيين بانفجار عبوة ناسفة على طريق الحسكة ـ دير الزور شمال شرق سوريا
أذربيجان تعلن سيطرتها على مدينة شوشا الاستراتيجية في قره باغ وأرمينيا تنفي وتقول إن القتال ما زال متواصلاً للسيطرة عليها
رئيس وزراء إثيوبيا يقيل قائد الجيش ويعين نائبه خلفاً له وسط عملية عسكرية في إقليم تيغراي الذي يهدد بالانفصال شمال البلاد
جمعية الإمداد تطلق حملتها السنوية لتكفل 3950 يتيماً تحت شعار "كفيلنا محمد" للمساهمة التواصل على الارقام الآتية: 01555717 و76641631 او عبر حساب 14_814 في جميع فروع القرض الحسن
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يهنئ جو بايدن بفوزه بالرئاسة الأميركية ويدعوه إلى العمل معا
الرئيس الأميركي الاسبق باراك أوباما يشيد بانتصار نائبه السابق جو بايدن التاريخي في السباق إلى البيت الأبيض
الرئيس الاميركي الاسبق بيل كلينتون : امريكا اعلنت كلمتها والديمقراطية فازت
الاعلام الاميركي: الفريق القانوني لترمب سيرفع دعوى قضائية تشكك في شفافية عمليات فرز الاصوات
ترمب عبر تويتر: حصلت على 71 مليون صوت شرعي وهو الرقم الاكبر لاي رئيس في السلطة اطلاقا
تويتر يضع اشارة تحذيرية على تغريدة لترمب تحدث فيها عن خروقات في العملية الانتخابية
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية : عانينا على مدار عقود من انحياز الادارات الامريكية للاحتلال
جمعية الإمداد تطلق حملتها السنوية لتكفل 3950 يتيماً تحت شعار "كفيلنا محمد" للمساهمة التواصل على الارقام الآتية: 01555717 و76641631 او عبر حساب 14_814 في جميع فروع القرض الحسن
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
ظريف: نمد أيدينا إلى الجيران للتعاون في سبيل تحقيق المصالح المشتركة لشعوبنا وبلداننا
منذ 37 mins
8 November، 2020
الانتخابات الاميركية
ترامب
ظريف
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