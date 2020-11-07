لقاء الاحزاب في البقاع: معاقبة باسيل مفخرة له

دان لقاء الاحزاب والقوى الوطنية والقومية في البقاع، العقوبات الأميركية ضد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، وأشار في بيان، الى أن “سياسة العقوبات الظالمة التي تمارسها الولايات المتحدة الأميركية وإدارتها المتهالكة بحق الشعب اللبناني وقياداته الوطنية الحرة، والمتمثلة بالحصار الجماعي والتجويع للتركيع والاستسلام أمام الشروط والإملاءات الأميركية، خدمة للمشروع الصهيوني التطبيعي التوسعي”.

ورأى أن استهداف باسيل بالعقوبات من الخزانة الأميركية “يمثل أقصى سلوكيات الحقد والغطرسة والتدخل السافر في شؤون الدول، ويستبطن محاكمة سياسية للوزير باسيل، الرافض لعزل مكون لبناني أساسي”.

وقال: “هذه العقوبات الجائرة ضد الوزير باسيل المبنية على تلفيقات غير مسندة إلى مسوغات ودلائل منطقية، إن دلت على شيء فعلى سياسة انتقامية حاقدة تطاول حلفاء المقاومة والمؤمنين بخيارها الوطني، دفاعا عن المصالح الاستراتيجية للبنان، وكان سبقها الاعتداء بالمنطق عينه على الوزيرين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس”.

وختم: “إن معاقبة أميركا للوزير باسيل على موقفه الوطني المشرف مفخرة، وفي الوقت عينه، سقوط أخلاقي لدولة قامت على الباطل والظلم والعدوان واستباحة الحقوق”.

المصدر: موقع المنار