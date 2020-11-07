كمال الخير دان العقوبات الاميركية بحق باسيل: سياسية بامتياز

دان رئيس المركز الوطني في الشمال، في بيان اليوم، “العقوبات الاميركية الظالمة بحق الوزير جبران باسيل”، معتبرا ان “هذه العقوبات سياسية بامتياز وتهدف الى انتزاع تنازلات سيادية واستقلالية وطنية من لبنان لمصلحة العدو الاسرائيلي في ما يتعلق بتفكيك معادلة الشعب والجيش والمقاومة ومحاولة الضغط على الوفد اللبناني في مفاوضات ترسيم الحدود البرية والبحرية على الحدود الفلسطينية المحتلة”.

وقال: “ان التهويل الاميركي-الصهيوني يهدف الى محاولة فك التحالف الوطني بين “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” وهما أكبر مكونين سيساسيين وطنيين في المجتمع اللبناني”.

وأضاف: “نقول للادارة الاميركية الشريرة الظالمة أنتم الذين تستحقون العقوبات لانكم نهبتم أموال الشعوب وأنتم رأس الفساد والجريمة وبث الفتن في هذا العالم”.

وتابع: “من هنا، نحن نعلن تضامننا مع النائب باسيل، ونقول له: كنت القائد الوطني وانت اليوم قائد وطني ومقاوم حر كما علمتك مدرسة الجنرال عون: يستطيع العالم ان يسحقني ولكنك ابدا لن تنتزع توقيعي”.

وختم محييا باسيل “على مواقفه الوطنية، ونحن على ثقة أننا سوف نتجاوز هذه العقوبات الظالمة من خلال التضامن والمزيد من الصمود الوطني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام