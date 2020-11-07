“قسد” تداهم بدعم أميركي قريتين بريفي الحسكة ودير الزور وتخطف عددا من المدنيين

داهمت مجموعات “قسد” المسلحة والمدعومة بحوامات قوات الاحتلال الأمريكي قرية غريبة الشرقية في ريف الحسكة الجنوبي في سوريا وخطفت 4 مدنيين في حين طوقت قرية الباغوز بريف دير الزور وخطفت عددا من سكانها واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وذكرت وكالة “سانا” السورية للانباء أن “مجموعات مسلحة من ميليشيا قسد طوقت قرية غريبة الشرقية بريف الحسكة الجنوبي وداهمتها بمساندة حوامات تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي واختطفت 4 أشخاص بينهم ثلاثة من أسرة واحدة”.

وقالت سانا إنه “في ريف دير الزور الشرقي شنت الميليشيا المدعومة أمريكيا حملة مداهمات طالت عدداً من منازل قرية الباغوز التابعة لمنطقة البوكمال وخطفت عددا من المدنيين واقتادتهم مكبلين إلى جهة مجهولة وسط إطلاق عناصرها رشقات من بنادقهم الحربية لتخويف الأهالي ودب الذعر في نفوسهم”.

المصدر: سانا