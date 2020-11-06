حماس: الاسير الاخرس قدم النموذج على قدرة الفلسطيني بفرض إرادته على المحتل المتغطرس

أكد المتحدث باسم حركة “حماس” في فلسطين حازم قاسم أن “الاسير ماهر الاخرس قدم النموذج الأوضح على قدرة الفلسطيني على فرض إرادته على المحتل المتغطرس وعجز المحتل عن هزيمته حتى في ظروف الاعتقال والسجن”.

وأوضح قاسم في تعليقه على انتصار الأسير ماهر الاخرس على السجان الصهيوني الجمعة أن “هذه الحالة النضالية العظيمة التي قدمها ماهر الأخرس هي امتداد لمسيرة النضال المتواصلة التي يخوضها شعبنا لانتزاع حقه في الحرية والعودة”.

وأضاف قاسم “قدم اضراب ماهر الاخرس دليلاً جديداً على اجرام المحتل والسجان الصهيوني، وانتهاكه لكل القوانين والأعراف الدولية، خاصة فيها يعرف بالاعتقال الاداري”.

وتوجه قاسم بالتحية للمناضل ماهر الاخرس على هذا الانجاز ولعائلته التي شاركته النضال، ولكل القوى والهيئات وجماهير شعبنا التي وقفت إلى جانب الأسير الأخرس في إضرابه عن الطعام.

يذكر ان الاسير الاخرس انتصر بارادته الصلبة على العدو الاسرائيلي الذي رضخ لمطالب الاسير وقبل الافراج عن الاسير البطل في 26 من الشهر المقبل.

المصدر: فلسطين اليوم