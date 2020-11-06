الرئيس عون استقبل بعد ظهر اليوم الرئيس المكلّف سعد الحريري واستكمل معه درس تشكيل الحكومة الجديدة في أجواء إيجابيّة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 6 2020 - 17:24

الرئيس عون استقبل بعد ظهر اليوم الرئيس المكلّف سعد الحريري واستكمل معه درس تشكيل الحكومة الجديدة في أجواء إيجابيّة

منذ 36 mins 6 November، 2020
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