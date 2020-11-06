اعتقال رجل معه سكين بجانب مدرسة قرب باريس

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، أنه تم اعتقال رجل مسلح بسكين قرطاسية، قرب مدرسة في مقاطعة سان دوني بالقرب من باريس. وأضاف الوزير، في تغريدة نشرها على “تويتر” الجمعة “أشيد من جانبي، برباطة جأش وهدوء وحيوية قوات الأمن، التي تدخلت بسرعة كبيرة واعتقلت هذا الرجل الخطير”. وبحسب الوزير، قام الرجل المذكور، بتهديد الآباء الذين جلبوا أطفالهم إلى المدرسة.

في الآونة الأخيرة ، ازداد مستوى التهديد الإرهابي في فرنسا بشكل ملحوظ. في 16 تشرين الأول/أكتوبر، في كونفلان سان أونورين بالقرب من باريس، قطع شخص يبلغ من العمر 18 عاما رأس مدرس التاريخ صمويل باتي الذي قام بعرض رسوم متحركة مسيئة للنبي محمد (ص) أثناء درس عن ما يُسمى “حرية التعبير”. وقبل عدة أيام، قام مهاجم يحمل سكينا بقتل 3 أشخاص قرب كنيسة في مدينة نيس الفرنسية.

المصدر: روسيا اليوم