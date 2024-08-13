لمنع دخول “بق الفراش”.. كوريا الجنوبية تفحص رياضييها بعد عودتهم من فرنسا

تتخذ السلطات الكورية الجنوبية إجراءات وقائية بعد دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس بهدف منع أي مخاطر صحية قد تواجه البلاد عند عودة المسؤولين والمشجعين والـ 144 رياضيا المشاركين في أولمبياد باريس 2024. وتشمل هذه الإجراءات استخدام كلب مدرب على اكتشاف بق الفراش في مطار إنشيون الدولي، وذلك لتجنب دخول هذه الحشرة الصغيرة إلى الأراضي الكورية.

وذكر كيم مين- سو، المسؤول في شركة مكافحة الحشرات المالكة للكلب، أن الكلب البالغ من العمر عامين قادر على فحص غرفة فندق عادية في أقل من دقيقتين.

وتُنفذ هذه الإجراءات بالتعاون بين شركة مكافحة الحشرات ووزارتي النقل والأمن ووكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها، بالإضافة إلى شركات الطيران ومطار إنشيون الدولي، حيث يتم تطبيق التدابير الوقائية على المسافرين عند وصولهم.

ففي عام 2023، قامت السلطات الفرنسية باتخاذ إجراءات واسعة النطاق لمواجهة مخاوف انتشار بق الفراش في ظل التحضيرات لاستضافة الدورة الأولمبية.

وجاء في بيان صحفي حكومي: “مع تجمع الأسرة الدولية في باريس لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024، تزداد احتمالات دخول بق الفراش إلى البلاد بعد الحدث.لذلك، نتخذ خطوات وقائية لمنع دخول هذه الحشرة عبر مطار إنشيون الدولي، الذي يعتبر البوابة الرئيسية للبلاد.”

المصدر: مونت كارلو