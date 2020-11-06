قوات الاحتلال الإسرائيلية تمنع المصلين من التوجه لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى – موقع قناة المنار – لبنان
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November 6 2020 - 12:04
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مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
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الجمعية العامة للأمم المتحدة تعقد قمة استثنائية في 3 و 4 كانون الأول مخصصة لتعزيز التنسيق العالمي حول كوفيد-19
منظمة الصحة تحذر من طفرة الإصابات بكوفيد-19 في أوروبا وتنصح بإبقاء المدارس مفتوحة
جمعية الإمداد تطلق حملتها السنوية لتكفل 3950 يتيماً تحت شعار "كفيلنا محمد" للمساهمة التواصل على الارقام الآتية: 01555717 و76641631 او عبر حساب 14_814 في جميع فروع القرض الحسن
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
قوات الاحتلال الإسرائيلية تمنع المصلين من التوجه لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
منذ 53 mins
6 November، 2020
الاحتلال الصهيوني
المسجد الاقصى
منع الصلاة في الاقصى
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