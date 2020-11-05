مصادر مطلعة للمنار: ملف الحكومة بات معقّدا ولا شيء على ما يُرام بين بيت الوسط وأماكن كثيرة بعضها متوقّعة وأخرى غير متوقّعة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 5 2020 - 21:40

مصادر مطلعة للمنار: ملف الحكومة بات معقّدا ولا شيء على ما يُرام بين بيت الوسط وأماكن كثيرة بعضها متوقّعة وأخرى غير متوقّعة

منذ 1 ساعة 5 November، 2020
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