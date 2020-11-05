الرئيس بري أبرق الى رئيس ساحل العاج مهنئا: نتطلع لمزيد من تعزيز أواصر علاقات الصداقة والتعاون بين بلدينا وشعبينا

أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري لرئيس جمهورية ساحل العاج الحسن واتارا، مهنئا لمناسبة انتخابه لولاية رئاسية جديدة.

وجاء في البرقية :

“يسعدني باسمي الشخصي وباسم المجلس النيابي وباسم اللبنانيين خاصة المقيمين في جمهورية ساحل العاج الصديقة، أن اتوجه من سيادتكم بأصدق الامنيات والتهاني على الثقة الكبيرة التي منحكم اياها الشعب العاجي الصديق وحسن اختياره شخصكم الكريم لمنصب رئاسة الجمهورية لولاية ثالثة.

اننا اذ نتمنى لفخامتكم التوفيق والنجاح في قيادة جمهورية ساحل العاج نحو المزيد من التقدم والازدهار، نتطلع من خلالكم نحو المزيد من تعزيز أواصر علاقات الصداقة والتعاون التاريخية بين البلدين والشعبين في مختلف المجالات” .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام