الخارجية الروسية تصف عدول السراج عن استقالته بالأمر “المنطقي”

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، أن قرار السراج بالعدول عن استقالته من منصب رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة “معقول ومنطقي، حيث لن يكون هناك فراغ في السلطة في البلاد”.

وأوضح بوغدانوف لوكالة سبوتنيك الخميس ” طلب منه الكثير من الليبيين وحتى الممثلين الأجانب العدول عن الاستقالة، حتى لا يحدث فراغ في السلطة. وقال السراج منذ البداية إنه يريد الاستقالة بحلول نهاية تشرين الأول/أكتوبر على أساس أنه سيكون هناك من تنتقل إليه السلطة، وأنه لن يكون هناك فراغ”.

من جهة ثانية، أعلن بوغدانوف، أن “المشاورات حول إخلاء سبيل المحتجزين الروس في ليبيا لازالت مستمرة”.

المصدر: سبوتنيك