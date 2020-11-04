حصول #بايدن حتى الآن على ٢٤٨ صوتاً من المجمع الانتخابي مقابل ٢١٤ لترامب – موقع قناة المنار – لبنان
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November 4 2020 - 22:40

حصول #بايدن حتى الآن على ٢٤٨ صوتاً من المجمع الانتخابي مقابل ٢١٤ لترامب

منذ 53 mins 4 November، 2020
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