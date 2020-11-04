رغم الاستمرار في تعداد الأصوات.. ترامب مقتنع بالفوز على بايدن

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قناعته التامة بتحقيقه فوزا على حساب منافسه الديمقراطي، جو بايدن، في انتخابات الرئاسة الأمريكية الحالية، فيما لا يزال فرز الاصوات مستمرا.

وقال ترامب في كلمة مقتضبة في البيت الابيض “بصراحة، فزنا في الانتخابات ونستعد للاحتفال بشيء رائع”.

ورأى ترامب أن “الأميركيين خرجوا بأعداد قياسية وفزنا بولايات لم نكن نتوقع الفوز بها”، وقال “مع تقدمنا بأكثر من 600 ألف صوت في بنسيلفانيا من الصعب اللحاق بنا”.

وأكد ترامب أن “الملايين من الناس صوتوا لنا ومجموعة محزنة تحاول سلبنا ذلك ونحن لن نسمح بذلك”، وأعلن أن “هناك عملية احتيال على الشعب الأميركي وسنتوجه إلى المحكمة العليا لوقف احتساب الأصوات المتأخرة”.

المصدر: روسيا اليوم