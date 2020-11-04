الرئيس روحاني: ليس من المهم لطهران من الذي سيفوز بالانتخابات الرئاسية الأميركية بل ما يهمها من السياسة الأميركية هو أن تحترم واشنطن الشعب الإيراني وتزيل العقوبات – موقع قناة المنار – لبنان
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November 4 2020 - 10:28

الرئيس روحاني: ليس من المهم لطهران من الذي سيفوز بالانتخابات الرئاسية الأميركية بل ما يهمها من السياسة الأميركية هو أن تحترم واشنطن الشعب الإيراني وتزيل العقوبات

منذ 50 mins 4 November، 2020
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