الاتحاد الأوروبي يؤكد عدم تلقيه ردا من لندن حول انتهاك الالتزامات الواردة ببروتوكول بريكست

أكد الناطق الرسمي باسم المفوضية الأوروبية لشؤون بريكست دان فيري، عدم تلقي بروكسل ردا على الإشعار الرسمي حول انتهاك لندن للبروتوكول والالتزامات المتفق عليها مسبقا في اتفاقية الخروج من الاتحاد، والتي أرسلت إلى بريطانيا أوائل الشهر الماضي، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يستعد لتبني خطوات مستقبلية.

وقال فيري، خلال إحاطة إعلامية للمفوضية الأوروبية الثلاثاء، “أؤكد أن الاتحاد الأوروبي لم يتلق ردا من لندن حول الرسالة المرسلة في أوائل شهر تشرين الأول /أكتوبر”، مضيفاً “وذلك للرد حول انتهاك بريطانيا للالتزامات والبروتوكولات المتفق عليها مسبقا في اتفاقية الانسحاب. لذلك نحن نفكر في الخطوات التالية”.

ولفت الناطق الرسمي باسم المفوضية لشؤون بريكست، إلى أن الاتحاد الأوروبي ملتزم باتفاقية الانسحاب وملتزم بالتوصل لاتفاق نهائي، “ونحن نتوقع ردا من بريطانيا وأن يلتزموا بمعاهدة الانسحاب. ومن المهم أن تكون الأمور مستقرة بين الإيرلندتين وتجنب الحدود الصعبة بينهما ونحن نعمل بجد لذلك”.

يذكر أن المفوضية الأوروبية قد بدأت أولى إجراءاتها القانونية ضد بريطانيا، في أول الشهر الماضي، بعد إرسالها إخطارا رسميا إلى الحكومة البريطانية، ممهلة لندن شهرا واحدا للرد، وذلك على خلفية مشروع قانون السوق الداخلية الجديد البريطاني والذي يعد وفقا لبروكسل انتهاكا لاتفاقية الانسحاب المبرمة بين لندن والاتحاد الأوروبي العام الماضي. إذ يمنح مشروع قانون السوق الداخلية رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، سلطة لتجاوز بند في اتفاق الانسحاب من شأنه أن يفرض على أيرلندا الشمالية قواعد جمركية مختلفة عن باقي المملكة المتحدة، عقب خروج لندن من التكتل الأوروبي.

المصدر: سبوتنيك