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November 3 2020 - 11:36

13 محضر ضبط بحق مخالفين للتعبئة العامة في صيدا

منذ 21 mins 3 November، 2020
13 محضر ضبط بحق مخالفين للتعبئة العامة في صيدا
لبنان

سيرت قوى الأمن الداخلي دوريات لها في مدينة صيدا وضواحيها للتحقق من  تنفيذ قرار وزير الداخلية والبلديات القاضي بتطبيق التعبئة العامة وحظر التجول في مختلف المناطق اللبنانية ابتداء من الساعة التاسعة مساء وحتى الخامسة فجرا من كل يوم، وذلك ضمن التدابير المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا.

ورصدت قوى الامن في اطار جولاتها للتحقق من التزام المواطنين والمحال والمؤسسات التجارية بتنفيذ القرار، 8 مؤسسات مخالفة وسطرت محاضر ضبط بحق اصحابها، بالاضافة الى رصد 5 خروق لحظر التجول من قبل مواطنين وتحرير محاضر مخالفة بحقهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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