حماس: مصادقة الامارات على اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول مع الاحتلال يهدّد أمن المنطقة

قال المتحدث باسم حركة “حماس” عبد اللطيف القانوع اليوم إن مصادقة دولة الإمارات على اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول مع الاحتلال الصهيوني قرار خطير يهدّد أمن منطقننا العربية ويفتح المجال أوسع أمام التطبيع مع الاحتلال ويشجع عناصر الموساد الصهيوني لارتكاب مزيد من الجرائم

وأضاف القانوع في تصريح صحفي أن القرار من شأنه منح الصهاينة وعناصر الموساد الدخول لدولة الإمارات بشكل متزايد وهو ما سيهدد الأمن القومي ويعرض الدول المجاورة لخطر التجسس عليها.

وتابع “في الوقت الذي تتفق الإمارات والاحتلال الصهيوني على الإعفاء المتبادل لتأشيرة الدخول تغلق دولة الكويت متاجر لبيع المنتجات الإسرائيلية في خطوة مقدرة منها لمقاطعة منتجات الاحتلال الصهيوني”.

وعبّرت الحركة عن تقديرها لكل الدول التي تقاطع المنتجات الصهيونية كما ثمنت قرار الكويت إغلاق متاجر لبيع المنتجات الصهيونية .

وأكد القانوع أن مقاطعة منتجات الاحتلال والمستوطنين يساهم في عزل الكيان الصهيوني وتكبيده الخسائر الفادحة وهو ما يتطلب توسيع حملات المقاطعة للبضائع الصهيونية في كل أنحاء العالم.

المصدر: فلسطين اليوم